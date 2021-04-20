Россия-Чехия: раздел имущества

Дипломатический скандал между Россией и Чехией дошел до раздела имущества.

МИД России напомнил об имеющейся у чешской стороны "немалой недвижимости" в центре Москвы в ответ на предложение пражских муниципальных властей "вернуть" часть земли, используемой российским посольством.

"Упоминаемые земельные участки были выделены СССР в начале 70-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений", - говорится в комментарии российского МИД РФ в фейсбуке.

СМИ сообщают об очередной затее пражских муниципальных властей, на сей раз относительно «возврата» части земельного... Posted by Russian Foreign Ministry - МИД России on Monday, April 19, 2021

Пражские власти потребовали у российского МИДа вернуть в городское пользование полгектара парка Стромовка. Сейчас на этой территории располагаются здания, принадлежащие российскому посольству. Однако согласно земельному кадастру, этот участок принадлежит Чехии.

Ранее Москва и Прага обменялись высылками дипломатов.

Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в ответ на аналогичный шаг со стороны Праги.

Власти Чехии заявляют, что отправили на родину 18 офицеров российской разведки. Чешская сторона обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году в деревне Вр бетице. Тогда погибли 2 человека.

Как утверждается, на месте инцидента находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, чьи имена связывают с отравлением в английском Солсбери.

Обоих чешские власти объявили в розыск.