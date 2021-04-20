Россия готовит первый модуль будущей РКС

Первый базовый модуль для новой российской орбитальной служебной станции уже в работе. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, ракетно-космической корпорации «Энергия» поставлена задача в 2025 году обеспечить его готовность к запуску на целевую орбиту. За основу нового модуля положен научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

18 апреля заместитель председателя российского правительства Юрий Борисов заявил, что Россия может выйти из проекта МКС в 2025 году из-за того, что состояние международной станции «оставляет желать лучшего». При этом, как уточнил Дмитрий Рогозин, речь о затоплении МКС в 2025 г. не идёт. Россия будет выходить из проекта постепенно, по мере развития своей национальной станции. Согласно последней договоренности между Роскосмосом и НАСА, МКС будет эксплуатироваться как минимум до 2024 г.