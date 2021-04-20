Россия и Запад: конфликты и диалог

"Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины, в Крыму, в Нагорном Карабахе и других регионах более чем тревожная", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель в своём видеобращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Связав рост напряжённости в Донбассе с концентрацией российских войск на границах с Украиной, Меркель тем не менее выступила в поддержку "Северного потока - 2", назвав развернувшийся вокруг строительства трубопровода конфликт "политическим".

"В целом у нас много конфликтов с Россией, которые, к сожалению, осложняют наши отношения. Тем не менее, я всегда считала, что мы должны разговаривать друг с другом", - заявила Меркель.

На фоне не спадающей напряжённости в американо-российских отношениях посол США в Москве Джон Салливан заяивл, что отправляется домой для консультаций с президентом Джо Байденом. Ранее ему это рекомендовала Россия, выслав также в ответ на американские санкции 10 дипломатов США. В Кремле считают, что отношения между двумя государствами находятся в своей низшей точке.

Тем временем российских оппозиционер Алексей Навальный продолжает голодовку в тюремной больнице. Во вторник его врачи, которым вновь отказали во въезде в лечебное заведение, заявили, что жизнь Навального находится в опасности.

ПАСЕ разработала проект резолюции, в котором призывает освободить оппозиционера из колонии до 7 июня. Проект должен быть вынесен на голосование в четверг, 22 апреля.

В Кремле ситуацию с Навальным комментировать отказались, посоветовав обращаться по таким вопросам в Федеральную службу исполнения наказаний.