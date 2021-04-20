Грузинские политики договорились об условиях досрочных выборов

Крупнейшие партии Грузии подписали соглашение о выходе из политического кризиса. В документе сказано, что если правящая партия “Грузинская мечта” наберёт на муниципальных выборах в этом году менее 43% голосов, то будут назначены досрочные парламентские выборы. Соглашение готовилось при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля.

Это соглашение — не финишная черта. Это отправная точка, — отправная точка для вашей работы по укреплению демократии в Грузии и для вашей работы по продвижению Грузии вперед в евроатлантическое будущее. Шарль Мишель председатель Европейского совета

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала соглашение о выходе из кризиса важным шагом к деполяризации общества. Она призвала всех участников переговоров к взаимному сотрудничеству, чтобы страна могла двигаться по пути евроатлантической интеграции.

Политический кризис в Грузии начался прошлой осенью после парламентских выборов. Оппозиция обвинила правительство в фальсификации результатов голосования и отказалась признавать новый состав законодательного собрания.

Ситуация обострилась после ареста лидера «Единого национального движения» Ники Мелии. Одним из ключевых положений подписанного соглашения стала амнистия фигурантов уголовных дел о беспорядках на акциях протеста, — это означает, что Ника Мелия должен быть освобождён.