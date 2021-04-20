Французские полицейские в гневе

Во Франции прошли массовые протесты полицейских, возмущенных слишком мягким, по их мнению, приговором злоумышленникам, которые в 2016 году пытались сжечь заживо стражей порядка. находившихся в служебной машине. Пятеро из них получили от 6 до 18 лет лишения свободы, восемь были оправданы. Апелляционный суд вынес решение 18 апреля. Ранее в суде первой инстанции более длительные тюремные сроки получили 8 человек.

Soutien indéfectible aux policiers victimes à Viry-Châtillon. Reconnaissance et gratitude pour le travail et l’engagement des enquêteurs de la sûreté départementale @PoliceNat91 qui ont défendu ce dossier. pic.twitter.com/TvnyDdSgcD — Police nationale (@PoliceNationale) April 18, 2021

Фабьен Ванхемерлинк, генеральный секретарь профсоюза "Национальный альянс полицейских":

"Это безнаказанность в действии. Фактически сегодня головорезам посылается сигнал о том, что они могут творить, что угодно. Больше нет понятия адекватного наказания, люди фактически не несут ответственности за свои действия".

Жером Жимелез, представитель полиции региона Иль-де-Франс:

"Важно отметить, что по этому уголовному делу были вынесены приговоры до 25 лет лишения свободы. А сегодня выносятся менее суровые приговоры, чем на первом слушании. Но ведь это, пожалуй, самое серьёзное уголовное преступление, совершённое за последние десятилетия: речь идет о покушении на убийство полицейских в форме, при исполнении обязанностей, их пытались сжечь заживо!"

По призыву профсоюзов стражи поряжка устроили митинг перед зданием суда в Париже.

8 октября 2016 года 13 молодых людей в возрасте от 16 лет до 21 года посреди бела дня напали на две полицейские машины в парижском пригороде Вири Шатийон. Они заблокировали двери автомобилей велосипедными замками, разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью.

Пострадали четверо стражей порядка, в том числе 39-летняя женщина-полицейский, которая несколько недель провела в коме.