Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Шовин признан виновным по делу об убийстве Флойда

 Euronews
Шовин признан виновным по делу об убийстве Флойда
Размер текста Aa Aa

В США бывший полицейский Дерек Шовин признан виновным по всем пунктам обвинения, в том числе и непредумышленном убийстве при задержании афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес во вторник суд присяжных американсого Миннеаплиса, отметив, что Шовин виновен и в причинении смерти Флойджу по неосторожности. Это грозит ему 40-летним тюремным заключением. Приговор будет вынесен через 8 недель.

Джордж Флойд скончался 25 мая 2020 года после удушаюшего приёма, который применил при его задержании Дерек Шовин. Возмущение действиями полиции вызвло массовые протесты и беспорядки в США. Их участники обвиняли правоохранителей в расизме. Для восстановления порядка власти ввели в города Национальную гвардию.