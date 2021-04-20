"Спутник V": сделано в Аргентине

Аргентина первой cреди стран Латинской Америки начала производство российской вакцины "Спутник V" от COVID-19. Об этом объявили во вторник Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF.

Первая партия препарата будет отправлена для контроля качества разработчику "Спутника V", в российский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, а полномасштабное производство начнётся в июне.

На сегодняшний день "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах мира с общим населением 3 млрд человек. Его эффективность составляет 97,6% на основе анализа данных о частоте заражения коронавирусом среди вакцинированных обоими компонентами препарата росиян с декабря прошлого года по март нынешнего.

Вакцина, произведенная в Аргентине, впоследствии может экспортироваться в страны Центральной и Латинской Америки.