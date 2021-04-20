Суперлига: что думают болельщики?

Решение 12 европейских клубов нарушить футбольный статус-кво и создать Суперлигу произвело эффект разорвавшейся бомбы. Многие эксперты и политики назвали это сейсмическим сдвигом в мировом футболе и крайне негативно восприняли эту новость. Есть и те, кто считает Суперлигу логичным переходом на следующий этап развития европейского футбола.

А что думают болельщики? Одни рассчитывают на еще более увлекательную турнирную борьбу, другие в этом не уверены.

Марио Мартинес, испанский студент: "Я не думаю, что Суперлига пойдет на пользу европейскому футболу. Маленькие команды будут исключены, и у них не будет такого же уровня конкуренции. Они не смогут тягаться с большими клубами. Я как болельщик предпочел бы, чтобы все оставалось как есть. Я не фанат Суперлиги".

Пабло Идальго, болельщик "Реала": "Как фанату "Реала", мне немного грустно думать, что мы не сможем участвовать в Лиге чемпионов, потому что мы выигрывали этот турнир 13 раз, и я хочу большего, я всегда хочу большего. Немного грустно покидать турнир, но мы всегда можем стать королями Суперлиги, так почему бы и нет? "

Итальянские тиффози настроены скептически. Наряду с "Ювентусом" к новому проекту присоединились два миланских клуба, но многие болельщики говорят, что новый турнир будет несправедливым.

Маруэн Мзахи, болельщик "Милана": "Кто бы ни играл в этой Суперлиге, у них всегда будет возможность купить сильнейших игроков. Отталкиваться в соревнованиях от этого несправедливо".

Французские и немецкие клубы, включая действующего чемпиона Европы "Баварию" и прошлогоднего финалиста Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен", не будут участвовать в Суперлиге в нынешнем виде. УЕФА поблагодарил их за такое решение. В Париже и Мюнхене назвали проект эгоистичным. С этим согласны и болельщики.

Дхамир, болельщик "Баварии": "Что меня здесь немного раздражает, так это то, что все построено на деньгах. Суперлига? Это просто еще одно соревнование, на котором можно заработать больше денег".

Основатели Суперлиги говорят, что новый турнир, матчи которого должны проходить в середине недели, будет на пользу уровню игры в целом. УЕФА пригрозил клубам и футболистам жесткими санкциями. Похоже судьба нового этапа в развитии футбола будет решаться в судах, а не на поле.