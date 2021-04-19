ФБК могут признать экстремистской организацией

Генпрокуратура подала в Мосгорсуд иск о признании Фонда борьбы с коррупцией и Фонда защиты прав граждан (признаны НКО-иноагентами в РФ), созданных сторонниками Алексея Навального, экстремистскими организациями. Процесс должен начаться 26 апреля.

По мнению Генпрокуратуры, эти организации работают на "дестабилизацию социальной и общественно-политической ситуации в стране" с целью "изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции". В сообщении говорится, что через эти НКО на территории РФ оперируют "нежелательные" иностранные и международные организации.

В случае признания этих организаций экстремистскими, их участниками может грозить уголовная ответственность от 6 до 10 лет лишения свободы, написал глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков в своем "Телеграм"-канале. Признание организации экстремистской будет также означать запрет символики и административную ответственность за ее демонстрацию наравне со свастикой, включая административный арест до 15 суток.

Это также налагает на все СМИ обязанность "указывать на экстремистский статус организации под угрозой штрафа и запрет любой банковской деятельности". Более того, организации будет запрещена любая банковская деятельность.

Кремль отказывается комментировать ситуацию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать действия прокуратуры. "Я не стал бы как-то такую позицию Генпрокуратуры комментировать. Генпрокуратура выполняет свои функции - они борются с беззаконием, они борются с экстремизмом, в том числе с разными проявлениями экстремизма - и выполняют свои функции", - сказал он в понедельник.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях для многих граждан от признания экстремистскими данных организаций, Песков заметил, что "это будет зависеть от принятых решений". "В случае, если подобный вердикт будет принят, то, разумеется, закон нужно будет выполнять", - указал он.

Песков также подчеркнул, что призывы к акциям в поддержку Алексея Навального, находящегося в колонии, "исходят из-за границы". "Очень важно здесь напомнить, наверное, что опять такие провокационные призывы звучат даже не с территории РФ. Они от неких граждан, которые проживают за границей. Есть смысл об этом все время помнить", - сказал он.

По словам оппозиции, решение Генпрокуратуры имеет политические мотивы. Несколько соратников Навального, включая Любовь Соболь, Николая Ляскина и Анастасию Васильеву обвиняют в организации несогласованной акции в условиях санитарных ограничений, связанных с коронавирусом.

Ранее ФБК анонсировал на 21 апреля акцию протеста в поддержку Алексея Навального, который на данный момент находится в страционаре областной больницы для осужденных во Владимире. МВД России призвало граждан не ходить на несанкционированные акции из-за риска заражения коронавирусом и возможных провокаций.

Генеральная прокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В ведомстве также предупредили, что неудаление российскими и иностранными интернет-компаниями и владельцами сайтов информации, содержащей призывы к незаконным публичным акциям и массовым беспорядкам, влечет привлечение к административной ответственности по ст. 13.41 КоАП.