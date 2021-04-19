Россия вывозит детей ИГИЛ из Сирии

Россия вывезла из Сирии ещё одну группу детей, чьих родителей подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство». В группу для репатриации попали 34 ребёнка из лагеря для беженцев «Аль-Холь», гуманитарная ситуация в котором вызывает особую озабоченность правозащитников. ЮНИСЕФ сообщал, что дети там умирают от истощения. Представители курдских сил, контролирующих эту территорию, заявляют о поддержке программ репатриации жителей лагеря.

Мы хотели бы воспользоваться возможностью призвать международное сообщество, в частности страны, у которых есть дети в лагерях автономной администрации, признать свою ответственность за них. Эти дети ни в чем не виноваты, это жертвы. Государства должны взять на себя ответственность за своих детей. Абдулкарим Омар представитель «Автономной администрации Северной и Восточной Сирии»

В марте российская уполномоченная по правам ребёнка Анна Кузнецовой сообщала, что только за один год с начала пандемии Москва вывезла из Сирии и Ирака около 150 детей. Многие из них были эвакуированы из тюрем в Ираке. В аппарате уполномоченной рассказывали о сотнях обращений от родственников несовершеннолетних, которые оказались в Сирии на территориях, неподконтрольных правительству.

Перед репатриацией у каждого ребёнка берут пробы для идентификации по ДНК, а после подтверждения гражданства начинается оформление документов. По словам Кузнецовой, в Сирии ещё остаются десятки детей, вывоз которых уже запланирован.