Клубам Суперлиги грозят санкциями

12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм","Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие в общей сложности 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону.

Об участии в новом турнире сообщили сразу шесть клубов Английской премьер-лиги. Проект поддерживается заемным финансированием в размере шести млрд долларов от американского банка JPMorgan ("Джей-пи Морган"), в связи с чем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что власти королевства могут обязать национальные футбольные клубы, участвующие в создании Суперлиги, досрочно вернуть кредиты, полученные от Банка Англии в условиях пандемии коронавируса.

"Мы изучаем все варианты вместе с футбольными властями, чтобы гарантировать, что идея создания Суперлиги не будет реализована в том виде, в каком она предлагается сейчас Я не думаю, что это хорошие новости для фанатов и самого футбола в стране", — сказал Борис Джонсон.

Между тем клубы Суперлиги обратились в суд, чтобы не позволить УЕФА и ФИФА сорвать турнир, который по их оценкам будет приносить ежегодную прибыль в размере 4 млрд долларов за счет продажи прав на телетрансляции и спонсорских сделок.

В Еврокомиссии раскритиковали новый проект. Вице-президент Маргаритис Схинас заявил, что он нарушает ценности Евросоюза, в частности, принципы "разнообразия" и "всеобщей вовлеченности".

"Мы должны защищать основанную на наших ценностях европейскую модель спорта, базирующуюся на разнообразии и инклюзивности. У нас нет места для богатых и влиятельных клубов, которые хотят порвать с принципами, за которые борются футбольные ассоциации: развитие национальных футбольных лиг, продвижение и поддержка любительского футбола. Универсальность, всеобщая вовлеченность и разнообразие - вот ключевые принципы европейского спорта и европейского образа жизни", — написал Схинас в "Твиттере".

Союз европейских футбольных ассоциаций сообщил что не допустит игроков клубов - участников Суперлиги к матчам за национальные сборные на чемпионатах Европы и мира.

Российская премьер-лига, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили создание нового проекта.