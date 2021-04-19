Оппозиционера Алексея Навального перевели в больницу для осужденных в другой колонии Владимирской области. в конце марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему независмых врачей.

Москву предупреждают о "последствиях", если критик Кремля умрет в тюрьме.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, здоровье Навального не должно волновать представителей других государств: "Состояние здоровья осужденных и заключенных на территории РФ не может и не должно быть темой для их интереса".

Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в исправительной колонии. Он был задержан по возвращении из Германии после лечения от отравления. Организация по запрещению химического оружия установили, что Навальный пострадал от действия боевого вещества группы "Новичок".

Соратники Навального объявили о проведении митинга поддержки в среду — в этот день российский президент Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию.