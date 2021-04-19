Франция: 8-летнюю Мию похитили сурвивалисты

Восьмилетняя Мия, похищенная во вторник неизвестными во французских Вогезах, найдена целой и невредимой в швейцарском кантоне Во. Вся Франция, затаив дыхание, следила за развитием этой истории - с одной стороны, довольно банальной (по статистике, каждые 10 минут в стране заявляют о пропаже ребёнка, треть из них находятся в течение трёх суток), с другой стороны - полной тревожных обстоятельств.

В воскресенье утром Мия и её 28-летняя мать Лола Монтемаджи были найдены в заброшенном здании в швейцарском городке Сен-Круа, рассказал прокурор Нанси Франсуа Перан. Это случилось через пять дней после того, как трое мужчин, представившихся сотрудниками службы опеки, забрали ребёнка у её бабушки в деревне Пульер департамента Вогезы.

Обвинения в "похищении несовершеннолетней в составе организованной банды и создании преступного сообщества" предъявлены семерым мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, сообщил прокурор. Четверо из них, принимавших непосредственное участие в похищении, задержаны. Пятый - организатор - помещён под подписку о невыезде. Он признался, что привёл сообщников в Пульер, но в противоправных действиях не участвовал. Шестой член организованной группы находится в розыске; седьмой, который привёз Мию в Сен-Круа, и мать девочки остаются под стражей в Швейцарии в ожидании решения об экстрадиции. Как пояснил прокурор Фрибура, высылка может произойти в ближайшее время, если Лола Монтемаджи не будет ей противиться.

"Операция Лима"

Похищение девочки было организовано как настоящая военная операция, рассказал на пресс-конференции в воскресенье вечером прокурор Нанси. Ей даже дали кодовое название "Операция Лима". На организатора преступного сообщества по кличке "Буга" вышла через интернет мать Мии, полная решимости вернуть девочку, которую французское правосудие передало на воспитание бабушки по материнской линии в январе этого года, поскольку Лола Монтемаджи вела асоциальный образ жизни.

Буга собрал группу, в которую вошли "Малыш", "Ворон", "Брюно", "Базиль", "Жанно" и "Ромео". Все её участники общались только под псевдонимами, следствие сейчас выясняет их личности. На выделенные 3 тысячи евро они купили рации и мобильные телефоны, из них оплачивался бензин и прочие повседневные расходы. По имеющимся у следствия данным, таких разных людей, как безработный, контрактник в сфере искусства, живущий на иждивении родителей инвалид и технический директор фирмы в Люксембурге объединила идеология сурвивализма. Сторонники этого милитаризованного движения, цель которого - выжить в любых чрезвычайных ситуациях, противостоят государству. Они считают, что его инстанции не имеют права отнимать детей у родителей. "Санитарная диктатура", как называют выживальщики введённые в связи с пандемией меры, придала движению новый импульс.

В прошлый вторник четверо участников похищения приехали в Вогезы, разбили в лесу неподалёку от деревни лагерь. Они сменили номера своих автомобилей, предъявили бабушке Мии фальшивую повестку в органы опёки и забрали девочку. Вместе с присоединившейся к ним Лолой Монтемаджи мужчины прошли 200 километров до французско-швейцарской границы, по очереди неся Мию. По ту сторону границы их встретил "Ромео" на Porsche Cayenne и отвёз в пригород Фрибура, где мать и дочь провели в отеле первую ночь. Этот гражданин Франции задержан и, как и Лола Монтемаджи, ждёт экстрадиции.

Дом в Швейцарии, в котором были обнаружены Мия и ее мать FABRICE COFFRINI/AFP or licensors

В среду Мию и её мать доставили в Невшатель, где их приютила на одну ночь ещё одна сторонница движения сурвивалистов. Затем она отвезла их в Сен-Круа, где Лола и её дочь поселились в заброшенном здании. Когда швейцарские полицейские в чёрных балаклавах окружили здание в воскресенье утром, мать Мии не оказала сопротивления. Девочка же очень испугалась и заплакала, рассказал присутствоваший при задержании фотограф агенства Франс-Пресс. Всего в операции по поиску и освобождению ребёнка приняли участие 200 швейцарских полицейских. Прокурор Нанси поблагодарил коллег за "бесперецедентные усилия", увенчавшиеся успехом.

В течение пяти дней поисков, ряд специалистов высказали опасения по поводу судьбы девочки, поскольку сурвивалисты не признают законов общества, в котором живут. Более того, апокалиптическая логика (выжить в любых условиях, поскольку мир рушится) могла подтолкнуть их к радикальным действиям. Позже стало известно, что некоторые члены группы попали в поле зрения Главного управления внутренней безопасности, что, вероятно, и позволило их быстро найти.

Новость о том, что девочка жива и здорова, в буквальном смысле вызвала вздох облегчения у всей страны. Сама Мия сейчас находится под опёкой психолога и социальной ассистентки. В ближайшее время её вернут бабушке, сообщили французские следователи. Чтобы оградить их от навязчивого внимания СМИ и предотвратить новые потенциальные попытки похищения, семья будет временно жить в другом месте, которое держится в тайне.