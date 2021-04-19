Первый запуск вертолёта с другой планеты

Ingenuity, беспилотный марсианский вертолет NASA поднялся с пыльной поверхности Красной планеты в разреженный воздух, совершив свой первый управляемый пол`т. В аппарате массой 1,8 кг вложена и частичка от крыла Wright Flyer, на котором в 1903 году состоялся первый полет братьев Райт над долиной Китти-Хок в Северной Каролине, положивший начало авиавции.

В центре управления полётом встретили ликованием первые фотографии Ingenuity, парившего над Марсом.

"Идея состоит в том, чтобы этот маленький аппарат исследовал Марс иначе, провёл разведку территории, прежде чем вслед за ним придут уже большие роботы и найдут особые места, которые сложно определить с орбиты, и будет очень интересно увидеть, как такие вертолёты смогут исследовать Марс в будущем",- говорит Франсиско Диего, астроном Лондонского университетского колледжа.

Менеджеру проекта Ми Ми Аунг и её команде пришлось ждать три мучительных часа, прежде чем они узнали, как состоялся 40-секундный полёт, управляемый с расстояния в 287 млн километров. Вертолёт, как и планировалось, поднялся на 3 метра, завис на 30 секунд, а затем развернулся в сторону марсохода Perseverance и приземлится рядом с местом взлёта.

_"Наша команда работала над этим вертолётом уже более 6 лет, и вот теперь исполнилась наша заветная мечта: осуществить этот первый испытательный запуск с поверхности Марса", - _рассказала Ми Ми Аунг.

Учёные надеются, что успешное испытание беспилотного вертолёта на Красной планете станет первым шагом к использованию целой флотилии марсианских дронов , которые смогут взять на себя многие функции по поддержке и помощи астонавтам.