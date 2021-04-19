Венгерские школьники возвращаются за парты

В Венгрии вновь открываются детские сады и начальные школы. Принимая решение об этом, власти ссылаются на успех прививочной кампании. Во всех классах была проведена дополнительная дезинфекция, а на входе в школу у детей измеряют температуру, а руки детей протирают дезинфицирующим раствором. В этой будапештской школе на работу вернулись все учителя, а на учёбу — более трех четвертей учеников.

Но в другой школе на занятия пришел только каждый пятый ученик. По словам учителей, большинство родителей школьников предпочитают удаленное обучение, которое хорошо организовано в этой школе.

В настоящее время вакцинацию уже прошли 200 тысяч венгерских учителей. Правительство считает, что этого достаточно для возобновления занятий. Но профсоюз учителей настаивает на том, чтобы школы оставались закрытыми до тех пор пока число новых заражений не достигнет показателя в 1400 человек в день. Сейчас в Венгрии ежедневно регистрируются около 2600 новых случаев инфицирования коронавирусом. Профсоюз также добивается от правительства предоставить родителям право не отправлять своих детей в школу, в случае если они опасаются заразиться.