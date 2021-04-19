ФРГ: "зелёные" выбрали кандидата в канцлеры

Немецких "зелёных" поведёт на выборы Анналена Бербок: в понедельник сопредседатель партии "Союз-90/зелёные" выдвинута на пост главы правительства и имеет большие шансы его возглавить. Конкурент Бербок, второй сопредседатель Роберт Хабек, поздравил её с избранием.

"Анналена Бербок - боец, она целеустремленная и решительная женщина и точно знает, чего хочет. Она будет с энтузиазмом представлять программу партии зелёных",-сказал Хабек.

По данным соцопросов, на внтриполитической арене ФРГ "Союз-90/зелёные" стабильно держится на втором месте, отставая от лидера, правящего консервативного блока ХДС/ХСС, всего на 3-5%.

Бербок выступает против завершения строительства газопровода "Северный поток -2", за ускорение темпов отказа от угольной энергетики и жёстко критикует действия России на Украине.