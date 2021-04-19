Суперлига раздора

Заявление 12 европейских топ-клубов о создании Суперлиги вызвало резкое осуждение Союза европейских футбольных ассоциаций. Создателями нового турнира выступили "Барселона", "Реал", "Атлетико", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Милан, "Ювентус" и "Интер". Главой Суперлиги стал президент мадридского "Реала" Флорентино Перес.

В совместном заявлении с футбольными федерациями Испании, Италии и Англии УЕФА пригрозил "раскольникам" жесткими мерами.

"Мы будем едины в намерении остановить этот циничный проект, основанный на корыстных интересах нескольких клубов во времена, когда обществу требуется единство как никогда ранее", - заверили в УЕФА.

Против участия в проекте европейской Суперлиги выступили также французские клубы. Их позицию поддержал президент страны Эммануэль Макрон.

"Французское государство будет поддерживать все шаги, предпринятые Французской футбольной лигой, федерацией футбола УЕФА и ФИФА для защиты целостности федеральных соревнований, будь то национальные или европейские", - сообщили в пресс-службе Макрона.

Осудил идею создания Суперлиги и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Планы по созданию европейской Суперлиги могут оказаться разрушительными для футбола, и мы поддерживаем футбольные власти и предпринимаемые ими меры. Это ударит в самое сердце национальных первенств и коснется болельщиков по всей стране", — написал Джонсон в своем Twitter.

Против Суперлиги для избранных выступают и менее именитые европейские клубы, которые считают, что это решение грандов негативно повлияет на развитие футбола в целом.

Ральф Хазенхюттль, главный тренер "Саутгемптона": "Для меня абсолютно неприемлемо то, что происходит за кулисами, и я думаю, что никто этого не хочет, даже болельщики клубов, которые стремятся туда попасть. Так что будем надеяться, что мы найдем правильные шаги, чтобы этого не допустить".

В заявлении УЕФА подчеркивается, что клубам, которые будут выступать в Суперлиге, будет запрещено участвовать в любых других соревнованиях, а игроки этих команд не смогут защищать цвета своих национальных сборных.