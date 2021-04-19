ЕС отмечает рост напряжённости в отношениях с Россией

Евросоюз отмечает рост напряжённости в отношениях с Россией. Об этом в ходе заседания министров иностранных дел заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Он экстренно внёс российские вопросы в повестку встречу, которая изначально была посвящена Украине и Грузии.

Среди главных тем — шпионских скандал в Чехии, состояние здоровья Алексея Навального и военные учения у восточных границ Украины.

Это очень опасная ситуация. Мы призываем Россию отвести войска от украинской границы. Мы приглашаем министра иностранных дел Украины г-на Кулебу, чтобы он объяснил членам совета, как развивается ситуация. В целом, насколько мне известно, отношения с Россией не улучшаются, а наоборот, напряжение нарастает, причём по разным направлениям. Жозеп Боррель верховный представитель ЕС по иностранным делам

По словам Борреля, ЕС возлагает на российские власти ответственность за ухудшение здоровья Алексея Навального. Лечащие врачи политика заявляли, что он может умереть от остановки сердца, если не получит квалифицированную помощь в ближайшие дни.

Врачи ссылались на данные анализа крови основателя ФБК, которого отправили в исправительную колонию во Владимирской области. После этого Федеральная служба исполнения наказаний оценила состояние Навального как удовлетворительное и объявила о его переводе в отделение областной больницы для осуждённых.