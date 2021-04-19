Прага удивлена реакцией Москвы на шпионский скандал

Реакция Москвы на шпионский скандал в Чехии и высылку сотрудников российской дипмиссии стала неожиданностью для официальной Праги. Об этом рассказал министр внутренних дел республики Ян Гамачек. По его словам, из-за ответной высылки чешских дипломатов работа посольства в Москве парализована, — дипмиссию покидают две трети сотрудников:

«__Реакция оказалась сильнее, чем мы ожидали. С их стороны выслано больше дипломатов, чем было офицеров разведки, которых выслали мы. Я хочу прояснить, что мы должны были ожидать такой реакции, потому что так и делается в дипломатии. Но в то же время, Чешская Республика не сделала ничего плохого, мы стали жертвой российских операций, а россияне, возможно, всей этой реакцией дали понять, насколько им не понравилось, что чешские службы безопасности разбили обе резидентуры СВР и ГРУ».

Сотрудники чешской дипмиссии прощаются друг с другом перед возвращением на родину. 19 апреля 2021 AP Photo/Pavel Golovkin

Россия объявила персонами нон грата 20 представителей чешской дипмиссии в ответ на высылку сотрудников российского посольства в Праге. Власти Чехии заявляют, что отправили на родину 18 офицеров разведки из-за дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 г.

Тогда погибли два человека. По версии следствия, к ЧП причастны двое предполагаемых сотрудников российской разведки, которых Великобритания обвиняет в применении боевого химического вещества «Новичок» в Солсбери. По словам Гамачека, Прага не намерена раскрывать Москве детали расследования.

В Кремле обвинения в причастности к взрывам отвергли, назвав эти выводы «провокационными и недружественными». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова расценивает отказ представлять доказательства как подтверждение того, что шпионский скандал — это фейк.