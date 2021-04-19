Европа: где ослабляют карантин?

Несмотря на бурное противодействие нескольких профсоюзов, в Венгрии открылись после карантина детские сады и младшие классы. В начальной школе имени Юзефа Бема в Будапеште классные помещения убирались и дезинфицировались все минувшие выходные.

Как и в начале учебного года, у детей измеряют температуру у входа и всем раздают дезинфицирующее средство для рук. Более 75% учащихся младших классов и все учителя вернулись на свои места.

"Из-за их возрастных особенностей цифровое образование не очень подходит этим детям, поэтому и ученики, и учителя считают, что их место здесь, в школе, им необходимо очное обучение", - говорит директор школы Юдит Галь.

Португалия в понедельник ослабила также ограничения - в стране зарегистриировано значительное сокращение суточного числа инфицированных. Вновь открылись торговые центры, средние школы и университеты, разрешено посещать закрытые помещения кафе и ресторанов. Это третий этап снятия карантина из четырёх запланиованных, первый начался в середине марта после двух месяцев изоляции, которая помогла остановить третью волну заражений. В пятницу Португалия отменила запрет на полёты в Великобританию и Бразилию. Но контроль на испанской границе будет сохраняться еще как минимум две недели

Школы по всей Сербии начинают второй учебный семестр по той же схеме, что действует с начала сентября. Учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-ый) ходят в школу еждненво небольшими группами, а с 5-го по 8-ой - на выбор: или учатся очно одну неделю, а затем две недели онлайн, или могут оставаться дома на онлайн обучении до конца года. Уроки длятся 30 минут вместо обычных 45, а учебный год продлён на 5 дней.

Центр Братиславы стал почти таким же оживлённым как и до пандемии: власти Словакии частично ослабили ограничения, разрешив открыть магазины и парикмахерские.

В Швейцарии с понедельника вновь заработали открытые террасы ресторанов и кафе, но столики должны находиться на расстонии не менее 1,5 метров друг от друга, и за каждый из них допускаются не более 4 посетителей. Театры, кинотеатры, концертные залы и фитнес-центры, остававшиеся закрытыми вот уже четыре месяца, также могут возобновить работу на определенных условиях.

Страна приступила к третьему этапу смягчения ограничений после стабилизации числа пациентов в отделениях интенсивной терапии и масштабной вакцинации людей старшего возраста. Но ношение масок в общественных местах внутри помещений и на улице по-прежнему обязательно. Приехавшим из стран с высоким уровнем заболеваемости требуется пройти 10-дневный карантин, за несоблюдение которого грозит штраф.