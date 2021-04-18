Китай и США будут бороться с изменением климата сообща

"Безотлагательно, со всей серьёзностью" и сообща работать над реализацией Парижского соглашения будут США и Китай. Об этом на встрече в Шанхае договорились спецпосланник американского президента по климату Джон Керри и его коллега из КНР Се Чжэньхуа.

В совместном заявлении сказано, что к ноябрю страны выработают стратегию по достижению нулевых выбросов в окружающую среду.

Джон Керри, Спецпосланник президента США по климату:

"Соединённые Штаты и Китай будут сотрудничать для урегулирования климатического кризиса. По-моему, Китай впервые согласился с тем утверждением, что речь идёт именно о кризисе".

Пока на долю двух стран приходится почти половина общемировых выбросов углекислого газа. Вашингтон и Пекин взяли на себя обязательство сдерживать рост температур на планете на уровне в 1,5 градуса.

22 и 23 апреля по инициативе американской стороны пройдёт виртуальный саммит по климату. На него глава Белого дома Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, в том числе - президента России Владимира Путина.