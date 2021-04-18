На Тенерифе нашли мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие

Полиция Испании в городе Санта-Крус-де-Тенерифе ликвидировала подпольную мастерскую, где на 3D-принтерах печаталось оружие.

Операция, о результатах которой было объявлено в воскресенье, проводилась совместно офицерами полиции и сотрудниками налоговых органов. В результате рейда задержан один человек. Ему предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело.

В ходе обыска были изъяты два 3D-принтера, а также гильзы, глушители, магазины, карабин, два электрошокера, пять ножей, мачете, меч, а также кобура со свастикой. Кроме того, стражи порядка обнаружили более тридцати книг о производстве боеприпасов.

В сообщении Национальной полиции говорится, что это первая подобная мастерская, которая была найдена в стране.