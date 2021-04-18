Европейцы выходят на акции протеста против санитарных ограничений

Новые выходные отмечены новыми акциями против санитарных ограничений в Европе. В Швейцарии сотни людей собрались в центре Шаффхаузена — без масок и вопреки запрету властей: городской совет настаивал на отмене митинга, ссылаясь на потенциальное нарушение правил санитарной безопасности. Тем не менее, полиция в происходящее не вмешивалась, в отличие от прошлых аналогичных мероприятий в других швейцарских городах эта акция прошла спокойно.

В Сараево демонстранты заблокировали одну из главных столичных улиц у здания Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины. Акцию стала частью кампании «Борьба за жизнь» и проходила в том числе под антиправительственными лозунгами. Её участники обвиняют власти в некомпетентности и неспособности организовать борьбу с пандемией. Особое возмущение протестующих вызывает отсутствие в стране доступа к вакцинам от коронавируса.

В Риме более тысячи представителей сферы развлечений вышли на площадь Пьяцца-дель-Пополо. Они требовали отменить действующие уже полтора года запреты на проведение концертов, представлений и других культурно-массовых мероприятий. Акция проходила в формате театрализованного траурного флешмоба. Люди в чёрном, используя ящики для реквизита как барабаны, хором требовали разрешить им работать.