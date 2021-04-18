Убежище на колесах

Как помочь людям, оставшимся без крыши над головой? В Южном полушарии скоро наступит зима, не такая как в других широтах, но все же прохладная и дождливая. Проблема размещения бездомных возникнет снова. В городе Куинбиан, расположенном на юго-востоке Нового Южного Уэльса, предложили свое решение. Это - SleepBus. Автобус состоит из семи отсеков. В каждом есть кровать, телевизор, а также системы отопления и охлаждения. Здесь на ночь могут разместиться постояльцы. В автобусе есть и места для четвероногих питомцев. Присматривать за жильцами будет ночной сторож-волонтер. Выполнять его обязанности уже вызвались более 100 человек.
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