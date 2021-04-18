Врачи подтверждают, что у Навального может остановиться сердце

Семья и близкие Алексея Навального заявляют о серьёзной угрозе для жизни политика. Опубликованные ими данные анализов крови могут свидетельствовать о прогрессирующей почечной недостаточности или сопоставимых проблемах.

По словам лечащего врача Навального, кардиолога Ярослава Ашихмина, с таким уровнем калия человек должен находиться в реанимации, поскольку есть угроза внезапной остановки сердца. «Наш пациент может умереть в любой момент», — написал он.

Это абсолютное показание к госпитализации. Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней. Posted by Alexander Polupan on Saturday, April 17, 2021

Такую трактовку данных анализа крови подтверждают и другие врачи, не связанные с основателем Фонда борьбы с коррупцией. В своём Facebook реаниматолог Института нейрохирургии Александр Полупан предупредил, что если Навального не госпитализируют и не начнут лечить, «то он умрёт в течение ближайших дней».

Это абсолютное показание к госпитализации. Если не начать лечить, то он умрет в течение ближайших дней. Posted by Alexander Polupan on Saturday, April 17, 2021

Состояние Навального осложняется тем, что он уже почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему независимых врачей. Политик жаловался на проблемы, которые могут быть связаны с его отравлением в августе 2020. Европейские лаборатории и Организация по запрещению химического оружия установили, что он пострадал от действия боевого вещества группы «Новичок».

Срок после отравления

Основатель Фонда борьбы с коррупцией находится в исправительной колонии во Владимирской области. Он был задержан по возвращении из Германии после лечения от отравления. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила политика в нарушении условий приговора по делу о мошенничестве со средствами «Ив Роше». Суд отправил его за решётку на два с половиной года.

В 2017 Европейский суд по правам человека назвал приговор по делу «Ив Роше» «произвольным и необоснованным». Россия выплатила Алексею Навальному компенсацию за нарушение права на справедливое разбирательство, однако отменять обвинительный приговор Верховный суд отказался.

17 февраля 2021 ЕСПЧ потребовал немедленно освободить Навального из-под стражи. Минюст России назвал это постановление «заведомо неисполнимым».