ФСБ заявляет о предотвращении госпереворота в Беларуси

Впервые в истории Беларуси возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Об этом сообщил начальник отдела следственного управления КГБ РБ Константин Бычек. Фигурантам дела грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Задержанные дают признательные показания в Минске.

Накануне в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании в Москве двух человек, которые готовили военный переворот в Беларуси и устранение президента Александра Лукашенко.

"Совместно с Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь в результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента Александра Лукашенко", — говорится в заявлении.

В ФСБ утверждают, что "идеологи белорусской радикальной оппозиции Зянкович и Федута организовали обсуждение плана вооруженного мятежа и решили провести в Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики". В заявлении также отмечается, что после проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете одного из столичных ресторанов.

По информации ФСБ, план военного переворота, в частности, включал захват радио и телецентров для трансляции обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа, полное отключение энергосистемы для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Датой осуществления военного переворота называется день проведения парада Победы в Минске 9 мая.

В ФСБ сообщили, что подозреваемые были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам.

Реакция Москвы

Запад хотел "перекрыть" информацию о готовящемся в Беларуси государственном перевороте заявлениями Праги о высылке российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Складывается абсолютное ощущение, а оно подкреплено, действительно, фактическим материалом, что в информационном пространстве, в первую очередь, западном, нужно было нашим западным партнерам сделать так, чтобы перекрыть важность и актуальность той информации, которая была опубликована как со стороны РФ, так со стороны Республики Беларусь относительно не просто заговора, а плана по конституционному перевороту", — сказала она.

Реакция Вашингтона

В Госдепартаменте США назвали заявления о причастности к попыткам устранения президента Лукашенко "абсолютно ложными". Комментируя задержание адвоката Юрия Зенковича, имеющего двойное гражданство США и РБ, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что Вашингтон готов оказать своему гражданину консульскую помощь. "Мы видели сообщения о задержанном в Минске

Реакция белорусской оппозиции

Штаб Светланы Тихановской, бывшей соперницы Лукашенко президентских выборах, опубликовал заявление, в нем говорится о признаках провокации, в которую российские и белорусские спецслужбы могли втянуть граждан Беларуси и США.

22 апреля Александр Лукашенко планирует посетить Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.