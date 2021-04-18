Италия: "сектор розничной торговли ставят на колени"

В Италии в 2021 году из-за пандемии коронавируса более 70 тысяч предприятий могут оказаться на грани разорения. Об этом заявили в ассоциации Confesercenti, представляющей интересы 350 тысяч компаний в сфере торговли, туризма и ремесел.

Ограничения, связанные с Covid-19, стимулируют онлайн-покупки, но в то же время снижают показатели продаж в небольших магазинах и частично супермаркетах.

По словам экспертов Confesercenti, этот фактор наряду с потребительским кризисом, создает большие трудности для всего сектора розничной торговли.

По данным ассоциации, за первые два месяца текущего года, интернет-торговля увеличилось на 37%. За то же время объем продаж в крупных магазинах снился почти на 4%, а в небольших - более чем на 10%.

Закрытие магазинов, не предлагающих потребителям товары первой необходимости, ставит на колени сектор розничной торговли. Как и во время прошлогоднего локдауна, наибольшие потери несут предприниматели, занятые в секторе продажи одежды.