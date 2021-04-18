В Израиле снимают маски

Жители Израиля отныне могут не носить защитные маски на улице. Министерство здравоохранения страны отменило это обязательное предписание в связи со снижением уровня заражения коронавирусом. В январе число инфицированных ежедневно составляло около 10 тысяч, сегодня показатель снизился до 200. В школах возобновились очные занятия. Рекомендуется по-прежнему пользоваться средствами защиты при участии в массовых собраниях на открытом воздухе. Ношение масок в помещениях, остается обязательным"

Говорят жители Иерусалима:

"Забота о безопасности людей — это тоже свобода, но приятно, что больше на лице ничего нет. Через две недели я выхожу замуж и я рада, что можно отпраздновать вместе со всеми. Без масок фотографии будут отличными".

"Каждый пусть поступает как считает правильным — больше не носить маску или носить ее и дальше. Есть люди, которые до сих пор не получили прививку, они должны ходить в масках".

Израиль — мировой лидер по вакцинации населения, иммунизированы свыше 70% жителей страны старше 16 лет.

Израильские власти разрабатывает программу по началу приема групп вакцинированных от ковида иностранных туристов с 23 мая.