Иран отмечает "новое взаимопонимание" между участниками ядерной сделки

Иран позитивно оценивает ход переговоров в Вене о возобновлении соглашения по ядерной программе Исламской республики. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Аббас Арагчи. «Похоже, что мы на правильном пути», — написано в твиттере дипломата. Ранее он сообщил, что иранская делегация представила свои предложения, которые, как считает Арагчи, могли бы стать основой для работы над общим документом по итогам переговоров:

«Похоже, что стороны приходят к новому взаимопониманию и все стороны разделяют теперь общие цели. Теперь мы лучше понимаем, к чему нам надо двигаться».

Переговоры о возобновлении ядерной сделки с Ираном проходят при участии России, Китая, Германии, Великобритании и Франции. Тегеран добивается отмены санкций в обмен на ограничение атомных разработок в Исламской республике. Диалог ведётся на фоне сообщений о увеличении уровня обогащения урана на иранском предприятии в Натанзе до 60%.