В сад - на "удалёнку"!

То ли садовый сарай, то ли отсек космического корабля... Это - рабочий кабинет для тех, кто из-за пандемии вынужден трудиться удалённо, а места в собственном доме не хватает. Его спроектировали архитекторы лондонской строительной компании Boano Prismontas.

По их утверждению, в помещении созданы "благоприятные условия для умственного труда", ведь не слыша шума домочадцев, проще сосредоточиться. Особенно это полезно тем, кому сложно разделять работу и личную жизнь.

Томазо Боано, строительная фирма Boano Prismontas:

"Переступить порог дома, сделать несколько шагов по саду, чтобы зайти в другое помещение, - этого может быть достаточно для передышки. Это поддерживает психическое здоровье и позволяет почувствовать себя немного лучше".

Цена - от пяти тысяч фунтов стерлингов. Зато всё, - начиная от внутренней планировки и мебели, до цветовых решений, - подбирается для каждого клиента индивидуально.

По словам представителей фирмы, спрос на продукцию только растёт, заказы на мини-кабинеты поступают от "удалёнщиков" из разных стран и даже континентов.