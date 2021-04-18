Египет: ЧП на железной дороге

В Египте расследуют обстоятельства железнодорожной катастрофы, жертвами которой стали по меньшей мере 11 человек. Около ста пострадали. Не исключено, что число погибших может возрасти: несколько доставленных в больницу пассажиров находятся в критическом состоянии. Информацию обнародовало министерство здравоохранения страны.

Следовавший из города Эль-Мансура в Каир пассажирский поезд сошел с рельсов в районе населенного пункта Тух. Восемь вагонов перевернулись.

По предварительным данным, крушение произошло по вине машиниста, который на участке, где проводились ремонтные работы, разогнал состав до 120 км/час при допустимой скорости не более 30 км/час. На месте ЧП работали 60 медицинских бригад.

Это уже второй крупный инцидент на железных дорогах Египта за неполный месяц. 26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских состава. Тогда, по официальной информации, погибли 19 человек, около 200 получили ранения и травмы.