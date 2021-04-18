Чехия высылает 18 российских дипломатов

Чехия высылает 18 сотрудников российского посольства в Праге. Об этом объявили министр иностранных дел республики Ян Гамачек и премьер Андрей Бабиш.

По их словам, дипломаты, которым предписано покинуть страну в течение 48 часов, "идентифицированы как офицеры ГРУ и СВР". Бабиш уточнил: решение основано на "неопровержимых доказательствах" того, что российские спецслужбы стоят за инцидентом в Врбетице. В 2014 году на местном складе боеприпасов произошла серия взрывов. Два человека погибли. Причастными к произошедшему полиция считает россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Их объявили в розыск.

"Чехия идёт в русле русофобского фарватера Вашингтона", - сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя действия чешских властей.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.