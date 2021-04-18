Немецкие экологи пытаются помешать открытию завода электромобилей Tesla

С электромобилями часто связывают надежды на сокращение выбросов в атмосферу, но, как выясняется, производство этих машин вызывает вопросы. Во всяком случае, у немецких экологов, которые пытаются заблокировать строительство завода Tesla под Берлином. Активисты опасаются, что этот проект обернётся уничтожением природы, — объясняет представитель Союза защиты природы (NABU) Штеффен Шорх:

«Площадка Tesla расположена в водоохранной зоне и поэтому оказывает прямое воздействие на течение грунтовых вод. Кроме того, есть угроза попадания в воду загрязняющих веществ и повышения уровня соленой воды. Заводу Tesla потребуется очень много воды, а в регионе таких объёмов просто нет».

Прошлой зимой экологи через суд добились приостановки вырубки леса для расчистки места для будущего предприятия. Они сообщили, что на этой территории могут зимовать змеи медянки и некоторые виды рептилий. До этого «зелёные» вынудили Tesla более чем вдвое сократить планируемое потребление воды.

Открытие завода под Берлином намечено на это лето, но в компании опасаются, что сроки будут сорваны. Tesla до сих пор не получила постоянное разрешение на работу предприятия и жалуется на бюрократическую волокиту.