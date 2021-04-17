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Италия

Папа Франциск заботится о бездомных

 Ирина Александрова
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Папа Франциск заботится о бездомных
Авторское право  RAI
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Ватикан пытается облегчить жизнь людям, которые по тем или иным причинам, остались без крыши над головой. Во Дворце Мильори, расположенном на площади Святого Петра, уже принимали нуждающихся в помощи: порядка тридцати человек здесь встретили Рождество. Теперь в помещениях этого здания могут разместиться уже более 50-ти мужчин и женщин.

Сейчас, когда мир переживает санитарный кризис из-за пандемии коронавируса, оказавшимся на улице людям приходится особенно тяжело.

Волонтеры предлагают гостям горячие завтраки и обеды, и надежное убежище на ночь. К услугам постояльцев и консультации психолога.

Дворец Мильори представляет собой четырехэтажное здание, которое было построено в начале XIX века. В тридцатых годах прошлого столетия оно перешло Ватикану. В ноябре 2020 года папа римский Франциск превратил Дворец Мильори в приют для бездомных. К слову, к ремонтным работам так же привлекались люди без постоянного места жительства.