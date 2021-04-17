"Союз" вернул на Землю космонавтов, залатавших трещины на МКС

Трое членов экипажа Международной космической станции благополучно вернулись на землю. Через несколько часов после отстыковки от МКС корабль «Союз МС-17» разделился на части, спускаемая капсула с людьми после этого приземлилась в степях Казахстана.

В Роскосмосе сообщают, что посадка прошла в штатном режиме, космонавты чувствуют себя хорошо. Экипаж обнаружили в расчётной точке — примерно в 150 км. от города Жезказган.

На борту корабля находились двое россиян — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс. На орбите они находились с октября. За это время космонавты провели более 40 экспериментов, совершили несколько выходов открытый космос. Этот экипаж занимался поисками трещины в переходном отсеке российского модуля «Звезда». По последним данным, после очередной попытки им всё же удалось выявить все места утечки воздуха и загерметизировать повреждения.

На МКС остаётся 65-я длительная экспедиция — двое россиян, четверо американцев и Соити Ногути из Японии. На следующей неделе к ним должны присоединиться ещё четверо астронавтов, которых на орбиту доставит новейший корабль компании SpaceX Crew Dragon.