Введя санкции, Байден заговорил о деэскалации

Президент США Джо Байден выступил в Белом доме со специальной речью, посвященной политике США в отношении России. Выступлению предшествовало решение о введении новых антироссийских санкций и высылке из США 10 сотрудников российского посольства.

«Сейчас время начать деэскалацию. Мы должны двигаться вперед за счет продуманного диалога и дипломатического процесса. США готовы продолжать конструктивно продвигаться в этом процессе. Мой принцип следующий: где сотрудничество с Россией отвечает интересам США, мы должны сотрудничать. А где Россия стремится нарушать интересы Соединенных Штатов, мы будем отвечать».

В России назвали неприемлемыми новые санкции, а обвинения во вмешательстве в американские выборы назвали выдуманными. Министерство иностранных дел РФ заявило послу США, что в ближайшее время последует серия ответных мер.