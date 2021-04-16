Зеленский: "Это не только наша проблема"

ЕС на уровне министров иностранных дел рассмотрит все аспекты ситуации на востоке Украины и в акватории Чёрного моря близ Крыма в онлайн формате. Об этом было согласовано на встрече президента Украины с его французским коллегой в Париже (канцлер ФРГ присоединилась к ним в пятницу по видеосвязи).

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель договорились также об организации встречи с участием и России. Москва со своей стороны призвала Берлин и Париж оказать давление на Киев, обвинив его в провокациях в Донбассе. Отвечая на вопрос корреспондента Euronews Анелиз Боржес том, что он ждёт от Европы, Владимир Зеленский сказал:

"Сейчас нам нужно действовать очень быстро. Извините, я понимаю, что это наша проблема, но я думаю, что это не только наша проблема, но и вопрос безопасности Европы. И когда вся Европа поймёт, что речь идёт о её безопасности, то тогда мы вместе очень быстро продвинемся от худшего к правильным прямым действиям".

Киев обвиняет Москву в переброске десятков тысяч своих военных на границу с восточной Украиной в районе Донбасса. Кремль утверждает, что войска находятся здесь лишь для того, чтобы отреагировать на "угрожающие действия НАТО", а также для проведения военных учений. Пресс-секретарь президента России назвал "безосновательными все обеспокоенности от кого бы то ни было", включая США, в связи с перемещениями вооруженных сил РФ на её территории отметив, что "деэскалация может произойти только в результате отказа украинских вооруженных сил от провокационных действий".

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля; в регионе практически каждый день происходили перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов.