С чем связан запрет на полеты в Турцию? | #Куб

С 15 апреля Россия приостановила регулярные и чартерные рейсы в Турцию и Танзанию, ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку в этих странах.

Незадолго до этого решения президент Турции Тайип Эрдоган выразил поддержку Украине, где осложняется ситуация вокруг Донбасса. Позднее Анкара разрешила присутствие кораблей ВМС США в Черном море.

Связаны ли эти события? Запрет на полеты в Турцию - это борьба с коронавирусом или политическая акция?

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ “ситуация носит исключительно эпидемиологический характер, решение связано с достаточно резкой вспышкой заболеваемости в Турции”.

“Не надо за свои деньги ехать заражаться в Турцию, а потом возвращаться в страну”, - предупредил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ассоциация туроператоров России посчитала, что это решение затронет больше 500 тысяч человек, а компании могут потерять больше 300 млн рублей. В будущем подорожает перелет в страны Ближнего Востока.

“По мнению наблюдателей, теперь за перелет со стыковкой, например, на Мальдивы, придется заплатить на 15-20%, а за путешествие в страны Европы (стыковки в Дубае и Дохе) – на 10-15% больше, в сравнении с перелетами на рейсах турецких авиакомпаний”.

А вот в Aviasales считают, что когда закрывается одна дверь, другая - открывается.

Оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что запрет политически мотивирован и ударит по кошельку российских граждан.

А вот Константин Косачев назвал отказ от поездок в Турцию “проверкой на патриотизм”.

“Хотелось бы, чтобы после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов, - написал он в Facebook. - Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых”.

А что думаете вы? Откроется ли Турция после отказа США отправлять свои корабли в Черное море? Связан ли запрет с коронавирусом или это политическая акция?

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