Санкции, введённые США в отношении российских технологических компаний, которые, как считают в Вашингтоне, помогали в организации кибератак во время американских президентских выборов, обостряют и без того напряжённые отношения между США и РФ. Но в жизни простых россиян они мало что изменили. Слово - жителям Москвы:

"В общем-то нам эти санкции жить не мешают. Выслали дипломатов - ну, ладно. Я думаю, что встречно мы вышлем их дипломатов".

"Как жили, так и будем жить. Я уже много лет (в течение семидесяти лет) все эти последние известия слушаю - всё одно и то же. А мы живём и будем жить".

Директор московского офиса Macro-Advisory Ltd., ведущей независимой компании по макроэкономической и политической стратегии в регионе Евразия, также считает, что новые санкции не повлияют на бизнес или политическую жизнь в России.

"Проблема в том, что худшие из тех санкций, которые можно было применить, уже введены. Таким образом, Россия уже научилась жить с довольно жёсткими санкциями. Очевидно и то, что самые худшие санкции не были наложены - такие, какие были введены, к примеру, против Ирана. Мы даже и близко к этому не стоим, да и неясно, насколько они эффективны", - говорит Том Адсхед.

Среди мер, принятых США в четверг, высылка 10 российских дипломатов, ограничения на операции с российским госдолгом и санкции против 32 физических и юридических лица. Среди них и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. В сообщении Госдепартамента говорится, что эти компании, расположенные в Судане, Гонконге и Таиланде, позволяли Пригожину избегать санкций США и осуществлять операции по подавлению и дискредитации протестующих, стремящихся к демократическим реформам в Судане.

Москва немедленно осудила эти действия и предупредила о возмездии.