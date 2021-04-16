В Виндзоре завершаются приготовления к церемонии прощания с принцем Филиппом

В Великобритании завершились приготовления к похоронам супруга королевы Елизаветы Второй принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля в возрасте 99 лет. Церемония прощания состоится в Виндзорском замке в субботу днем. На мероприятии из-за коронавирусных ограничений будут присутствовать всего 30 приглашенных.

Здесь соберется вся королевская семья, за исключением жены принца Гарри Меган, которая ожидает ребенка, и по советам врачей осталась в Калифорнии.

В траурной процессии примут участие сотни военнослужащих королевской армии и флота. Гроб с телом герцога Эдинбургского будет доставлен в часовню Святого Георгия на автомобиле Land Rover, в разработке которого принц принимал непосредственное участие.

Тайг Энрайт, Euronews:

"Прощание с герцогом Эдинбургским, несомненно, снова привлечет внимание британцев к драме с участием молодых членов королевской семьи. Принц Гари прилетел в Великобританию из США, чтобы присутствовать на похоронах деда. Гарри примет участие в процессии, но не будет идти рука об руку со своим братом принцем Уильямом, как это было в прошлом. В часовне для них так же предусмотрены места, расположенные не рядом друг с другом. Некоторые полагали, что печальное событие может стать возможностью для устранения разногласий, возникших между братьями после того, как Гарри решил отказаться от выполнения обязанностей члена королевской семьи. Но то, как рассадят принцев во время церемонии, говорит о том, что примирение вряд ли случится".