Тоблерон и Маттерхорн: сладко и опасно

Маттерхорн - визитная карточка Альп и мечта многих альпинистов. Но каково это, подняться на одну из самых красивых вершин Европы? Рожденная в России Юлия Любова, в сопровождении инструктора Андреаса Штайндля, достигла пика за три с половиной часа. Женщина готовилась к восхождению четыре месяца.

Высота Маттерхорна 4478 метров, но технически, восхождение считается одним из самых сложных в Альпах. "Гора Тоблерон" (так Маттерхорн называют из-за швейцарского шоколада, выпускаемого в виде пирамидок) каждый год забирает жизни нескольких альпинистов.

Выход из базового лагеря - обычно в три-четыре утра. Встают с фонариками, поскольку вокруг непроглядная темнота. Для неопытных восходителей важно выбрать надежного инструктора, хорошо знающего маршрут. В какой-то момент альпинистам предстоит пройти вверх более 100 метров по вертикали.

Здесь, как и на Эвересте, проложены перила (закрепленная с двух концов веревка вдоль сложного участка маршрута). Но и это - не залог успеха. Порой группам приходится ждать своей очереди. Чем выше, тем опаснее. Альпинисты должны быть осторожными, чтобы не вызвать камнепады.

На одном из последних участков к вершине группы проходят мимо статуи Святого Бернара, покровителя альпинистов. Хребет Маттерхорна узкий, открытый ветреный. Но какой с вершины открывается вид: с одной стороны Италия, с другой - Швейцария. Вокруг - горы, долины и снова горы.

Достижение вершины - часть восхождения. Впереди у альпинистов спуск. Именно здесь происходит большинство несчастных случаев: альпинисты истощены и менее сконцентрированы. Даже для подготовленных спортсменов спуск занимает почти столько же времени, сколько и подъем. Но вернуться в базовый лагерь надо как можно скорее из-за изменчивой погоды.

Первое восхождение на Маттерхорн случилось 14 июля 1965 года.