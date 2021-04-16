Литва просит у Дании вакцину AstraZeneca

Литовские власти обратились с просьбой к Дании передать им вакцину от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, от использования которой Копенгаген ранее отказался.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что "если Дания будет рассматривать возможность поделиться вакциной, то Вильнюс будет среди тех, кто готов ее принять". По словам Шимоните, в Литве "наверняка найдутся желающие привиться этой вакциной", и в каждом конкретном случае люди смогут сами определиться .

Дания стала первой страной, отказавшейся от применения препарата AstraZeneca. Министерство здравоохранения королевства усмотрело связь между данной вакциной и случаями образования тромбов, кровотечений, низкого количества тромбоцитов. .