Гонконг: медиамагната и миллиардера отправили за решетку

Гонконгский медиамагнат и миллиардер Джимми Лай приговорен к 12 месяцам тюрьмы за организацию и участие в одной из крупнейших акций протеста в 2019 году. Лай находился под стражей с декабря прошлого года, ожидая также суда по обвинениям в нарушении закона о национальной безопасности и в мошенничестве.

Еще четыре оппозиционера Гонконга получили тюремные сроки от 8 до 18 месяцев. Все они были признаны виновными в подготовке и участии в несанкционированной манифестации в августе 2019 года.

Поводом к массовым волнениям в Гонконге послужило намерение местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты продолжались несколько месяцев. Полиция задержала свыше 10 тысяч людей. В отношении многих были заведены уголовные дела.