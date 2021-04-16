ВОЗ обеспокоена ростом заболеваемости COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус высказал обеспокоенность продолжающимся ростом числа заражений коронавирусом в мировом масштабе. По его словам, сейчас наблюдаются самые высокие темпы роста числа инфицированных за всё время пандемии.

«Некоторые страны, ранее избежавшие массового заражения, сейчас испытывают резкий рост числа заражённых. Одна из таких стран — Папуа Новая Гвинея. До начала этого года в Папуа Новой Гвинее были выявлены менее 900 случае в заражения и только 9 смертей. Сейчас сообщается о более 9300 случаев заражения и 82 смертях. Хотя это и не так много, как в некоторых других странах, рост — стремительный и ВОЗ очень обеспокоен возможностью значительного расширения эпидемии».

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала в пятницу Бундестаг принять как можно скорее закон о чрезвычайных полномочиях правителства на введение общегосударственного локдауна. По ее словам, это позволит более скоординировано реагировать на новые вспышки заболевания. До сих пор полномочими на введение локдаунов обладали только федеральные земли.

Правительство Италии приняло решение начать постепенное послабление ограничений с 26 апреля. Об этом объявил премьер-министр Марио Драги.

В Австрии прошла траурная церемония, посвященная жертвам коронавирусной пандемии. В нём приняли участие родственники жертв, многие известные политики, общественные деятели и медицинские работники.