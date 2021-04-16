Число жертв пандемии во Франции официально превысило 100 тысяч. А на самом деле?

Число умерших от коронавируса во Франции за время пандемии превысило 100 тысяч. Таким образом эта страна с шестидесяти семи 67-миллионным населением стала восьмой в мире, достигшей этой печальной отметки, и третьей в Европе после Великобритании и Италии. Однако по словам экспертов, эти цифры занижены и не отражают реального положения.

Бертран Дюрей, главврач отделения интенсивной терапии больницы Руана: "Мы должны обратить внимание на избыточную смертность в сравнении с тем, чего бы мы ожидали в прежние годы. По статистике, во Франции от коронавируса скончались 100 тысяч пациентов, но на самом деле смертей гораздо больше. Речь идет о 50 тысячах дополнительных смертей - у многих из наших умерших пациентов, было очень слабое здоровье и, к сожалению, они не относились к категории долгожителей".

Тем временем в Швеции число новых случаев заражения коронавирусом продолжает расти. За последнее время в отделения интенсивной терапии попало больше пациентов, чем в предыдущие периоды пандемии. На прошлой неделе в стране было зарегистрировано самое большое количество случаев заражения COVID-19 на душу населения в Европе. Однако, по мнению властей, это, вероятно, стало результатом активного тестирования граждан.

Между тем с приближением весны и начала курортного сезона полагающиеся на туризм страны пытаются найти быстрое решение для выхода из тяжелой экономической ситуации. Так, накануне власти Испании заявили, что уже в июне в стране будут готовы так называемые "зеленые паспорта". Эти цифровые сертификаты будут содержать информацию о вакцинации от коронавируса, о недавно полученных отрицательных результатах ПЦР-тестов и о том, перенес ли владелец документа COVID-19.

Альфредо Гонсалес, представитель правительства Испании: "Внедрение сертификата в Испании позволит нам безопасно увеличить и облегчить международную мобильность. Испания сможет принимать больше людей, обеспечить большую безопасность и в то же время возобновить экономическую деятельность, защищая здоровье всего населения".

На этом фоне Израиль демонстрирует всему миру образ надежды на преодоление кризиса благодаря успешной вакцинации. В этой ближневосточной стране привито уже более половины населения. Там снимают ограничения, через месяц начнут принимать туристов, а в четверг отметили День независимости - весело и без масок.