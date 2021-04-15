США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. В частности, из страны будут высланы десять российских дипломатов, среди которых, как заявляется, есть представители спецслужб. Под санкции попали 16 организаций и столько же частных лиц. Заявленная цель данной меры – «возложить на Россию издержки за действия её правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США».

Соединённые Штаты обвиняют Службу внешней разведки России в проведении кибератак, позволяющих шпионить за тысячами компьютерных систем по всему миру. Шесть российских технологических компаний окажутся под американскими санкциями. Американским компаниям запрещено теперь напрямую покупать российские долговые обязательства. Кроме того, вновь прозвучали обвинения во вмешательстве в американские выборы.

В российском МИДе уже заявили, что на санкции последует неотвратимый ответ.

– Мы неоднократно предупреждали США о последствиях их враждебных шагов, опасно повышающих градус конфронтационности между нашими странами, – напомнила Мария Захарова, представитель МИД России. – Такой курс не отвечает интересам народов двух ведущих ядерных держав, которые несут историческую ответственность за судьбы мира.

Всего двумя днями ранее состоялся телефонный разговор американского президента с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого Байден предложил провести встречу, чтобы обсудить все проблемы, стоящие перед двумя странами.