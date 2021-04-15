Утечка мозгов на юг Италии

Работа без стресса и более дешёвая стоимость жизни - вот некоторые из преимуществ, которые открыли многие итальянцы, решившие вернуться во время пандемии в свои родные места и работать оттуда во время пандемии.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения делает юг Италии более привлекательным местом не только для итальянцев. Ассоциация South Working, консультирующая компании и местные органы власти, создала сеть южных городов, оснащённых быстрым подключением к Интернету и площадками для совместной работы для вернувшихся профессионалов.

Репортаж Джорджии Орланди

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Жизнь в приморской Катанаии на Сицилии разительно отличается, от той что Майкл вёл в Нью-Йорке, обосновавшись в сердце Манхэттена. Когда в разгар пандемии он решил вернуться в Италию, то прежде всего начал искать процветающую компанию, на которую мог бы работать и там. Американская мечта Майкла реализовалась под южным итальянским солнцем. Когда в Катании была основана фирма Flazio, первый в Италии создатель веб-сайтов, и ему предложили там работу, он сразу же согласился.

Майкл Ксенакис, страновый менеджер Flazio (США):

"Я был очень рад возможности занять эту фантастическую должность, которая чем-то похожа на ту , что я занимал в Нью-Йорке. Но зато место, где я сейчас работаю, сказочно прекрасно!"

Компания Flazio был создана всего несколько лет назад и сейчас набирает силу. Её основатели говорят, что пандемия повысила спрос на рабочую силу, поскольку все больше и больше людей хотят переехать, поменять место жительства.

Флавио Флацио, гендиректор основатель Flazio:

"Мы получаем намного больше резюме высококвалифицированных и опытных специалистов. Они работают в крупных компаниях, расположенных в больших городах. Раньше, когда мы обращались к таким специалистам, они чаще всего отклоняли наши предложения, так как переезд они воспринимали как жертву и требовали за это больших денег в качестве компенсации".

Сейчас эта утечка мозгов, идущая в обратном направлении, обращается большой выгодой для местной экономики.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Введённый повсеместно режим изоляции побудил многих молодых специалистов, уехавших за границу в поисках работы, вернуться домой. Не последнюю роль здесь играют отсутствие стресса, более дешёвая стоимость жизни и возможность работать удалённо. Подсчитано, что общее число людей, которые работают сейчас онлайн с юга Италии, достигло 145 тысяч".

Ассоциация South Working поддерживает возвращающихся молодых специалистов с целью улучшить для них условия проживания на юге Италии. Её возглавляет Елена Милителло.

Елена Милителло, председатель ассоциации South Working:

_"Когда местные муниципалитеты хотят присоединиться к нашей сети, мы просим их обеспечить следующие условия: хорошее интернет-соединение, аэропорты и вокзалы в пределах легкой досягаемости, наличие удобных пространств для коворкинга, совместной работы". _

Вместе с Еленой мы едем в Палаццоло Акрейде, средневековый город в окрестностях Катании. Палаццоло Акрейде внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но в результате исхода отсюда местного населения, многие общественные здания сейчас пустуют. Это просто идеальная среда для привлечения сюда специалистов, которые хотят работать в живописном месте подальше от суеты и загрязнения больших городов.

Маурицио Айелло, заместитель мэра Палаццоло Акрейде:

"Вот здесь раньше был старинный замок. Это место будет превращено в открытый коворкинг, мы могли бы назвать его цифровой площадкой, которая будет полностью оборудована всем необходимым и подключена к Интернету. Здесь и студенты смогут слушать свои лекции онлайн, наслаждаясь красивым пейзажем".

Вопрос , котоым задаются сейчас местные власти - "Не будет ли всё это лишь временной тенденцией?" Их задача - сделать этот способ стимуляции экономического роста Италии устойчивым.