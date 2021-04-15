Возраст - не помеха: пенсионерка скользит по байкальскому льду

В двери этого дома на берегу Байкала нередко стучат журналисты. Здесь, на хуторе Халы, живет Любовь Мореходова. Женщине 79 лет. Большую часть своей жизни она катается на коньках. Общественного транспорта поблизости не было и нет. Будучи ребенком, Любе приходилось идти до школы четыре километра. Первые коньки сделал дочери отец.

С 1945 года Любовь Николаевна скользит по байкальскому льду на все еще крепких "норвегах". Есть у нее и коньки современные - подарок российского фигуриста, Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. "Я каталась на них, но не могу", - говорит Любовь Николаевна, поясняя, что в валенках кататься теплее.

С хозяйством женщина справляется сама: колет дрова, кормит животных, воду носит прямо с Байкала. Друзья помогли вырубить прорубь. Но лунку, чтобы не замерзла, надо, пробивать каждый день. Несмотря на трудности, Любовь Николаевна не хочет покидать это место.

Любовь Мореходова: "Для меня Байкал это все: красота, вода... Это жемчужина всей России, всего человечества - первозданная природа".

В мае этого года Любови Мореходовой исполняется 80 лет. Она полна энергии, всегда рада встречать гостей и демонстрировать свои навыки катания на коньках.