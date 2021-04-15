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Президент Франции оценил ход реконструкции Собора Парижской Богоматери

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 Ирина Александрова
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Президент Франции оценил ход реконструкции Собора Парижской Богоматери
Авторское право  Euronews
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Процесс восстановления Собора Парижской Богоматери проходит успешно. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший Нотр-Дам во вторую годовщину разрушительного пожара. Макрон поднялся на верхний уровень стройки, где встретился с реставраторами, каменщиками, командами плотников и технических специалистов.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Пока пройден только один этап. Мы видим, сколько работы у нас осталось. Но мы все можем гордиться по праву: мы сделали много за эти два года и избежали худшего".

15 апреля 2019 года видеокадры горящего собора и падающего шпиля, потрясли мир. Вскоре после ЧП президент Макрон отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. Однако из-за локдаунов, введенных в связи с пандемией коронавируса, процесс займет больше времени, чем ожидалось. К лету должны завершиться работы по обеспечению безопасности конструкци. Только после этого начнется фаза реставрации.

Мехтильд Ресслер, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО: "Второй этап вскоре стартует. Речь идет о реконструкции крыши и шпиля. Но эта часть процесса может затянуться и продлиться уже после 2024 года".

В ЮНЕСКО одобряют принятое президентом решение восстановить собор в соответствии с его прежним обликом.

Мехтильд Ресслер, директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО: "Собор Парижской Богоматери, расположенный на острове Сите, внесен в список Всемирного наследия, поэтому необходимо с особым вниманием относиться к его аутентичности. Я думаю, это правильное решение - сохранить архитектуру Виолле-ле-Дюка".

Именно под руководством французского архитектора и знатока средневекового искусства Эжена Виолле-ле-Дюка в 19 веке была проведена масштабная реконструкция Нотр-Дам. На текущие восстановительные работы в виде пожертвований собрано 833 миллионов евро.