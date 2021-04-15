Предложения США по ядерной сделке не заслуживают рассмотрения - Хаменеи

Предложения США по ядерной сделке с Ираном не заслуживают того, чтобы их рассматривать. Об этом заявил верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи, за которым остается последнее слово по всем государственным вопросам. Комментарий прозвучал после того, как Тегеран сообщил о решении приступить к обогащению урана до 60% . Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назвал намерения Ирана провокационными.

Энтони Блинкен, госсекретарь США: "Мы очень серьезно восприняли их провокационное объявление. Группа "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия) должна совместно отвергнуть это". Данный шаг Тегерана ставит под вопрос серьезность намерений Ирана в отношении переговоров по ядерной программе и подчеркивает необходимость вернуться к соблюдению обеими сторонами Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Сегодня участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) на новом очном заседании в Вене должны обсудить перспективы возможного возвращения Соединенных Штатов в СВПД и вопросы, связанные с обеспечением полного и эффективного выполнения сделки всеми сторонами. США вышли из СВПД в мае 2018 года и ввели против Тегерана жесткие санкции.